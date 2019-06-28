BDDK Denizbank’ın Arap bankasına satışına onay verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Rus Sberbank’ın Türkiye birimi Denizbank’ın, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli banka Emirates NBD’ye devrine ilişkin başvuruyu uygun buldu.

Fotoğraf: Reuters

Emirates NBD ile Sberbank arasında geçen sene mayıs ayında Denizbank hisselerinin satışı konusunda ilk anlaşma açıklanırken, ağustos ayında TL’deki sert değer kaybının ardından ilgili taraflar arasında görüşmeler sürmüş ve fiyat tekrar revize edilmişti.

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Nisan ayında ise Emirates NBD Denizbank’ın yüzde 99.85’ini 15.48 milyar lira, yani 2.77 milyar dolar, karşılığında Sberbank’tan almak için anlaştığını açıklamıştı. Yeni anlaşılan fiyat önceki fiyatın yüzde 20 altında kalıyor.

Halka açıklık oranı yüzde 1’in altında Denizbank hisseleri saat 17:00’de yüzde 9.26 primle işlem gördü.