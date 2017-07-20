BDDK çalışanlarına 17-25 Aralık davası: ‘Usulsüz inceleme yaptılar’

Üstü örtülen 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sırasında şirket ve kişilerin hesaplarını usulsüz incelediği iddia edilen biri tutuksuz 32 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) görevli yeminli murakıplar yer alıyor.

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Bir numalı şüpheli Fethullah Gülen hakkında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ ve ‘kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’tan 43 yıldan 73 yıla kadar hapis cezası istendi.

BDDK çalışanlarına ise ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek’ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’tan da ceza istendi.

‘Yolsuzluk ve usulsüzlük algısı’

İddianamede, 17-25 Aralık sürecine ilişkin şunlar kaydedildi: “Yapılan usulsüz sorgulamalarla, FETÖ’nün 17/25 Aralık kumpas soruşturmalarına delil temin etmek istemesi ve usulsüz sorgulamayla elde ettiği bilgiyi de kumpas soruşturmasında olduğu gibi, ulusal ve uluslararası kamuoyunda yolsuzluk ve usulsüzlük algısı oluşturmak için kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini baskı altına alıp, görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmek istemesidir.”

‘Olağandışı’ vurgusu

İddianameye, BDDK raporu da girdi. Buna göre şüpheliler 1 Ocak 2013 ile 30 Haziran 2014 tarihlerinde 17 bankada 317 incelemede bulundu, hesaplarda 5 bin 270 sorgulama yapıldı. Raporda, 60 sorgulamanın ‘olağandışı bir şekilde inceleme yapıldığının log kayıtlarıyla tespit edildiği’ belirtildi.

Yaygın sorgulama

Rapora göre sorgulamalar en yaygın biçimde, 2013’te haziran, kasım ve aralık aylarında yapıldı. İddianamede, en çok hesapları incelenen iş adamlarının Ethem Sancak, Mehmet Cengiz ve Mustafa Latif Topbaş olduğu, ‘en çok usulsüz sorgulamanın bu iş adamlarına ait şirketlerde yapıldığı’ iddia edildi.

‘Dikkati çekici’ bulundu

BDDK raporunda bankalarda denetim yapmalarının yeminli murakıpların faaliyetleri arasında yer aldığı ifade edilerek, şunları kaydedildi: “Ancak bahis konusu gerçek kişi sorgulamaların, müşterilerin mevduat hesaplarına odaklanması, sorgulamaların sayı ve sıklığı, belirli dönemler ve birbirine yakın veya aynı tarih itibariyle birden fazla bankada gerçekleştirilmesi, aynı bankada aynı denetim elemanı tarafından aynı müşteri için farklı tarihlerde dahi sorgulama yapılması, koordineli bir sorgulama faaliyeti yürütülmesi izlenimi edinilmesi, ayrıca anılan gerçek kişilerden bazılarının o dönem başbakanlık görevini icra eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın kişiler olduğunun anlaşılması, yine bazı gerçek kişilerin adının daha sonra kamuoyunda 17-25 Aralık soruşturmalarında geçmesi dikkat çekici bulunmuştur.”

Erdoğan müşteki

İddianamede yer alan müştekilerden bazıları şunlar: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakan Ahmet Davutoğlu, 24 yeni ve eski bakan, iş adamları Nihat Özdemir, Ethem Sancak, Cemal Kalyoncu, Mehmet Cengiz ve Muharrem Usta, Emine Erdoğan’ın özel kalem müdürü Ela Çakıcı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Abdülkadir Kart, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Halkevleri Vakfı.