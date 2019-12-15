BDDK, Bloomberg’ün ‘üst düzey yönetici atamalarına’ ilişkin haberini yalanladı

Bloomberg sitesini sürekli Türkiye ekonomisi ile ilgili ‘güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler yapmakla’ suçlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), banka genel müdür ve yardımcılarının atanmasıyla ilgili yapılan haberi ‘dedikodu mahiyetinde yalan ifadelerle asılsız haber‘ diye yalanladı.

Bloomberg, kendilerine konuşan 11 üst düzey banka yöneticisinin son iki yılda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yönetimindeki bankacılık düzenleyicilerinin talimatıyla kovulduklarını aktarmalarını haberleştirmişti.

Reklam

Haberlerin spekülatif olduğu belirtilen BDDK açıklamasında şunlar denildi: “Kurumumuz Kanun ve ilgili diğer mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, mali sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması görev ve yetkisini ilgili mevzuatın kendisine belirlediği sınırlar içerisinde titizlikle yerine getirmektedir.

Bu görev ve yetki yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği üzere eşitlik, tarafsızlık içerisinde ve uluslararası iyi uygulamalara uyumlu bir şekilde yerine getirilmektedir. Bu bağlamda, bahse konu asılsız habere ilişkin olarak tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır.”