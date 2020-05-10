BDDK başkanı: Üç yabancı bankanın işlem yasağı kalkabilir ama soruşturma sürecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, ‘döviz manipülasyonu’ yaptıkları gerekçesiyle işlem yasağı getirilen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG’nin yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde yasaklarının kaldırılacağını fakat soruşturmanın süreceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’de geçen hafta yayınlanan ve Bankacılık Kanunu’nun 76/A sayılı maddesine göre hazırlanan yönetmelikle, BDDK’ya ‘finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaların belirlenmesine yönelik’ yetki verilmişti.

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Bu yetkiyle BDDK, Türk bankalarına döviz işlemi kaynaklı TL yükümlülüğünü vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG’ye işlem yasağı getirmişti.

‘Finansal riske karşı tedbir’

BDDK başkanı, yasağa ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Geçtiğimiz hafta, Londra merkezli üç yabancı banka, Türk bankalarından döviz satın almış ancak alınan döviz karşılığında ödemesi gereken TL’yi zamanında ödemeyerek temerrüde düşmüştür. Temerrüt halindeyken dahi açığa TL satıp döviz almaya devam eden yabancı bankalar olmuştur. Yaşanan temerrütle, işlemlerin karşı tarafında yer alan bankalara ve finansal istikrara zarar verme riskine karşı tedbir alma gereği doğmuştur. Bankacılık Kanunu’nun 93’üncü maddesi kurumumuza, bankacılık sektöründe ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamayı önleme görevi vermektedir.”

‘AB regülasyonlarına uygun’

‘Döviz manipülasyonu’ girişimlerine karşı BDDK’nın işlemlerinin kararlılıkla devam edeceğini belirten Akben, uygulanan manipülasyon yönetmeliğinin Avrupa Birliği’nin (AB) 2014 tarihli regülasyonunun ilgili maddelerine ve bu maddelere ilişkin getirilen yorum ve açıklamalara uyumlu şekilde hazırlandığını ifade etti.

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‘Salgın sonrası eski hale dönülecek’

BDDK başkanı, Covid-19 salgınında oluşan olağanüstü durumun ekonomi ve bankacılık alanında birçok adım atılmasını zorunlu kıldığını belirterek, “Salgın şartları düzeldiğinde uygulamalar eski haline dönecektir” dedi.