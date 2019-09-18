BDDK başkanı: 46 milyar TL batık kredinin çoğu döviz cinsi, yarısı inşaat ve enerji

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, kurum tarafından dün açıklanan 46 milyar liralık batık kredilerin çoğunun döviz cinsinden olduğunu, yarısının inşaat ve enerji sektörüne ait olduğunu söyledi.

Fotoğraf: NTV

NTV’de Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtlayan Aydın, tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin şunları söyledi: “Bankalar kredileri üç grupta sınıflıyor. Birinci grup, canlı kredi, ikinci grup canlı ufak tefek sorunları var. Üçüncü grup edinimleri yerine getiremeyen. O artık hassas izlenmesi gereken takibe gitme dediğimiz bölüm o. Dün akşam BDDK, ben bankaların portföylerine baktım 46 milyar TL’nin üçüncü gruba gitmesini öneriyorum dedi. Bunlar ağırlıklı inşaat ve enerji sektörüne ait kredilerdir. Derinlemesine bakınca 46 milyarın yüzde 50’si inşaat ve enerji. Kalanı diğer sektörler. İkinci grup ağırlıklı kredilerin üçüncü gruba gitmesi söylenmiş. Konu bundan ibarettir.“

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Kredi borçlusu kamu kurumu olmadığını ve bankalara borçlu olanların tamamının özel sektörden büyük, orta ve küçük ölçekli işletmeler olduğunu belirten Aydın 46 milyar lira büyüklüğündeki batık kredinin büyük bir çoğunluğunun döviz cinsinden olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: “46 milyar TL’lik kredi ağırlıklı olarak döviz cinsinden. Yabancı para cinsinden olmasının sebebi hem fiyatlama hem de getirilerin yabancı para cinsi olmasından. O zaman öyle yapmıştık. Bundan sonra farklı davranacağız.”

Bankaların yarından itibaren kredi yapılandırmaları için çerçeve anlaşmasını imzalayacaklarını duyuran Aydın yeni yasal düzenlemede yapılandırma için kredileri ’25 milyon TL altı’ ve ’25 milyon TL üstü’ olarak ikiye böldüklerini belirtti. Aydın’ın verdiği bilgilere göre ’25 milyon TL’nin altı konfeksiyon usülü olacak. Ödemesiz dönem bir yıla kadar olabilecek vade 60 ay azami olacak. Faizi değişken veya sabit olabilecek. Çok hızlı yapılabilecek bir yapı kuruldu, bu ilk defa yapıldı. 25 milyonun üstü bildiğimiz klasik usüllere tabi’.

‘Karşılık tutarı Türk bankaları zorda bırakmaz’

Türk bankalarının enerji sektöründeki toplam kredi stoğunun 47 milyar dolar olduğunu ve bunun 35 milyar dolarında herhangi bir sorun olmadığını belirten Aydın şöyle devam etti: “12-13 milyar dolarlık bölümünün yapılandırma gereksinmesi var. 46 milyar liranın içinde enerjinin payı yüzde 20’ler civarında. Yapılandırma ile takibe düşen kredi birbirinden çok farklı. 46’nın 10-15 milyarlık bölümünün daha önce üçüncü gruba aktarıldığını görüyoruz. Sektörün yaklaşık 6 milyar kadar rezervi var. Toplam 12 milyar TL karşılık ayrılması gerekecek. Karşılık tutarı Türk bankaları zorda bırakmaz. Türk bankacılık sisteminin gücü ve sağlamlığı pekişmiş olacak ve bu şekilde devam edeceğiz. Bankacılık sektöründe en kötü senaryoda bile yıl sonu karlılığı 35-40 milyar TL arasında kapatılır.”

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Yerli kredi derecelendirme şirketi için JCR Avrasya ile görüşülüyor

Aydın, yerli kredi derecelendirme şirketi kurulmasına yönelik süreçle ilgili de şunları söyledi: “Bizim kurmaya çalıştığımız şey TL ile borçlanmak isteyenlerin derecelendirilmesi ve bunun BDDK tarafından kabule şayan bulunması. A ratingli bir firmaya daha az risk ağırlığı verilmesi. Biz her 100 liralık kredi için yüzde 100 risk ağırlığı ayırıyoruz. A ratingli firmaya da yüzde 100 risk ağırlığı ayırıyorum. Ben ülkenin kıt olan sermayesini iyi kullanmamış oluyorum. Ben rating sistemiyle ekstra sermaye ile yeni kredi verebilirim. Ekonomi yönetimi bunun yapılması için bizi teşvik etmişti. Yeni kuracağımıza nispetle ciddi veri topladığı için bize daha önce rate yapma imkanı sağlayacağı düşüncesiyle JCR Avrasya ile hisse alımı konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Ama henüz işlem nihayetlenmedi. İşlem biterse bununla devam edebiliriz. Nihayetlenmezse bu rate işini mutlaka yapıyor olacağız.”