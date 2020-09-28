BDDK, bankaları ‘kredi vermeye zorlayan’ aktif rasyosunu düşürdü

Trabzon’da çalışan Dr. Yılmaz Babutçu, hastanede hayatını kaybeden yaşlı adamın oğlu tarafından telefonla aranıp, “Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem” diye tehdit edildi. Babutçu, “İnsanlar bu tür olayları duysun. Kol kırılsın yen içinde kalmasın” dedi.