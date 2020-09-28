BDDK, bankaları ‘kredi vermeye zorlayan’ aktif rasyosunu düşürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) aktif rasyosu değerlerini 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak şekilde düşürdü.
Aktif rasyosu, BDDK tarafından, ‘corona’ salgının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak amacıyla özel bankaların kaynaklarını kredi vermeye yönlendirmesini sağlamak için getirilmişti.
Düzenlemede bankaların verdikleri kredileri mevduat büyüklükleriyle kıyaslayan bir oran belirlenmişti. Bu oranın belirli bir düzeyin altına inmemesi gerekiyor.
Nisanda belirlenen ilk oran ağustosta bankaların talebi üzerine düşürülmüştü.
BDDK’nın gittiği değişiklikle birlikte aktif rasyosu değeri mevduat bankaları için yüzde 95’ten 90’a, katılım bankaları için yüzde 75’ten 70’e düşürüldü.