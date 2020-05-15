BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin lira ceza kesti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), müşteri şikayetleri üzerine 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin lira idari para cezası verdi.

Fotoğraf: DHA

BDDK’nın açıklamasında, Covid-19 salgını süresince bireysel ve ticari müşteriler tarafından yapılan şikayetlerin incelendi belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 14.05.2020 tarihli ve 9021 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 148 inci maddesinin (b) bendi uyarınca 15 bankaya toplam 19.650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”