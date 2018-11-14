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Yaramazlara biraz batar!

BBP’ye göre ‘provokatif hadise’: Erbaş için gereği yapılmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) de Atatürk düşmanı görüşleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu’nu 10 Kasım arifesinde ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında ‘gereğin yapılması’nı istedi.

Fotoğraflar: DHA

Erbaş, 10 Kasım arifesinde Mısıroğlu’nu ziyaret etmişti. Muhalefet Erbaş’ın görevden alınmasını istemiş, Diyanet ziyaretin ‘insani’ olduğunu savunmuştu.

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Atatürk’e hakaret edilmesini doğru bulmadıklarını vurgulayan Destici, “İnançlarımız ve değerlerimiz üzerinden bir kamplaşma ve ayrıştırmaya yönelik provokatif hadiseler seziyoruz. Burada herkesin dikkatli olması lazım” dedi.

Bu tür olaylara karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiğini dile getiren BBP lideri, “Tarihi, zamanlaması, resmi kisveyle yapılmış olması gerçekten yanlış. Kim bu ziyareti planlamışsa, Diyanet İşleri Başkanı’nı kim götürmüşse, kendisini böyle bir yanlışa sürükleyen birileri varsa, bunlar hakkında da gerekli işlemler yapılmalı” diye konuştu.

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CHP ve MHP Erbaş’ın istifasını, İYİ Parti ise görevden alınmasını istemişti. Hükümet ise Erbaş’ın ziyaretinin ‘normal’ olduğu görüşünde.

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