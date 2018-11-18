BBP’nin gündemi emeklilikte yaşa takılanlar: İktidar inat etmemeli

Büyük Birlik Partisi (BBP), emeklilikte yaşa takılanlar konusuyla ilgili hükümetten adım atmasını istedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusu CHP, HDP ve İYİ Parti’nin destek verdiği ve gündemde tuttuğu bir konu. AKP ise devlete yüksek maliyet getireceği gerekçesiyle konuyla ilgili adım atmaya sıcak bakmıyor.

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24 Haziran seçimlerinde AKP’nin başı çektiği ‘Cumhur ittifakı’nın bir parçası olan BBP Genel Başkan Mustafa Destici, kendisinin de emekli olmak için üç sene beklediğini belirterek, “Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması lazım. Hükümetin, iktidarın burada inat etmemesi lazım. Hükümetin bütçesi var, bunu bulur. Nasıl, isteyince oluyor” dedi.

‘Kaynağını da buluruz’

Hükümetin emeklilere ikramiye vermek için bütçe çıkardığını hatırlatan Destici, “Allah razı olsun devletimiz, hükümetimiz bunu verdi. Emekliler adına da çok güzel oldu. O kaynağı nasıl bulduysak bunların kaynağını da buluruz. Çünkü buradaki vatandaşlarımızın mağduriyeti var, hak kaybı var. Bu mağduriyetinin ve hak kaybının ortadan kaldırılması lazım” diye konuştu.