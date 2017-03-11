BBP’deki ‘Evet’ çatlağında Sivas teşkilatı isyan bayrağını çekti: Bu vebale ortak olmayız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu kullanacaklarını açıklamasının ardından partideki ‘çatlak’ büyüyor.

Ay başında ‘Ak Saray’a giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştiren Mustafa Destici, “Partimiz hükümet değişikliği sisteminin dışında kalmama kararı almıştır” diyerek ‘Evet’ oyu kullanacaklarını açıklamıştı.

Halk TV’nin canlı yayınına bağlanan BBP eski milletvekili Ökkeş Şendiller, Destici’nin ‘Evet’ kararının sadece kendisini bağlayacağını söylemişti.

Partinin ‘kalesi’ olarak kabul edilen Sivas teşkilatı da MKYK toplantısında yüzde 70’den fazla ‘Hayır’ kararı çıktığını vurgulayıp Destici’nin ‘Evet’ kararının tanınmayacağını duyurmuştu.

İkinci itiraz ise Kahramanmaraş teşkilatından “Hiçbir ihanete ortak olmayız” diyerek gelmişti.

‘Gün partiye sahip çıkma günü’

Partinin Sivas teşkilatı, Destici’nin kararına uymayacaklarını belirtirken BBP içine ‘fitne sokulmaya’ çalışıldığını vurguladı.

İl Başkanı Uğur Bulut, parti binasında düzenlediği basın toplantısında partilerine sahip çıkacaklarını belirterek genel merkezin ‘Evet’ kararına uymayacaklarını şu sözlerle duyurdu: “Partimizin içine fitne sokulmaya çalışılıyor, biz bu fitneye asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Bizler partimize her daim sahip çıkacağız. Gün, partimizin birlik günüdür. Gün, partimize sahip çıkma günüdür. Ancak genel başkanın aldığı kararı taşımayacağımız ortadadır. Sivas teşkilatları olarak genel merkezin vebaline ortak olmayacağız. Orucunu bozanlar kefaretini kendi ödemeli, bizleri bu kefarete ortak etmemeli. Çünkü biz Muhsin Yazıcıoğlu’nun yetimleriyiz. BBP Sivas İl Teşkilatları olarak bundan böyle hiçbir polemiğin içerisine girmeyeceğiz.”