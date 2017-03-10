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BBP saflarında ‘ilk çatlak’: Şendiller, genel başkan Destici’nin ‘Evet’ kararını tanımadı

 

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı baz alan anayasa değişikliği referandumu için kararını uzun süre sonra ‘Evet’ olarak açıklayan BBP’de ilk çatlak oluştu.

Fotoğraf: Facebook

Ay başında ‘Ak Saray’a giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştiren Destici bugün “Partimiz hükümet değişikliği sisteminin dışında kalmama kararı almıştır” diyerek ‘Evet’ oyu kullanacaklarını açıklamıştı.

Halk TV’nin canlı yayınına bağlanan BBP eski milletvekili Ökkeş Şendiller, Destici’nin ‘Evet’ kararının sadece kendisini bağlayacağını söyledi.

Kahramanmaraş katliamı sanıklarından Şendiller, ayrıca, Destici’nin bu kararla Sivas’taki helikopter kazasında yaşamını yitiren eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun mirasına sahip çıkmadığını ifade etti.

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