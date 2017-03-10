BBP’de ‘Evet’ çatlağı tam gaz: Hiçbir ihanete ortak olmayız

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu kullanacaklarını açıklamasına parti içinden bir itiraz daha geldi.

Ay başında ‘Ak Saray’a giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştiren Mustafa Destici bugün “Partimiz hükümet değişikliği sisteminin dışında kalmama kararı almıştır” diyerek ‘Evet’ oyu kullanacaklarını açıklamıştı.

Halk TV’nin canlı yayınına bağlanan BBP eski milletvekili Ökkeş Şendiller, Destici’nin ‘Evet’ kararının sadece kendisini bağlayacağını söylemişti.

Partinin ‘kalesi’ olarak kabul edilen Sivas teşkilatı da MKYK toplantısında yüzde 70’den fazla ‘Hayır’ kararı çıktığını vurgulayıp Destici’nin ‘Evet’ kararının tanınmayacağını duyurmuştu.

‘Saray görüşmesi sonrası tavır değişti’

BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Hasan Kızıldağ, partide yapılan istişare toplantısında ‘Hayır’ sonucunun çıkmasına rağmen genel başkan Mustafa Destici’nin ‘Evet’ dediğini söyledi.

Kızıldağ şöyle devam etti: “Bu toplantıya katılan kadın kollarımız, Alperen ocaklarımız, Avrupa Türk Birliği Federasyonumuz, kurucular kurulu üyelerimiz, MKYK üyelerimiz ve il başkanlarının yapmış olduğu istişare sonunda çıkan netice, yüzde 99 ölçüsünde ‘Hayır’dır. Bizi hayrete düşürmüş olan bu durumu sayın genel başkanın sarayla yapmış olduğu görüşme sonrası tavır değiştirdiğini görmekteyiz. Ne konuşuldu ne edildi, bu da manidardır. Dolayısıyla biz memleket ve millet meselesi adına hiçbir ihanete ortak olmayız. Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşları hiçbir kötü kararın altına imza atma ve memleketimizi sıkıntıya sokacak böyle bir sürece de destek vermez.”