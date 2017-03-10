BBP’de ‘Evet’ çatlağı büyüyor: Genel Başkan Destici’yi kaybettik, hükümsüzdür

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu kullanacaklarını açıklamasına parti içinden de itiraz yükselmeye başladı.

Ay başında ‘Ak Saray’a giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştiren Mustafa Destici bugün “Partimiz hükümet değişikliği sisteminin dışında kalmama kararı almıştır” diyerek ‘Evet’ oyu kullanacaklarını açıklamıştı.

Halk TV’nin canlı yayınına bağlanan BBP eski milletvekili Ökkeş Şendiller, Destici’nin ‘Evet’ kararının sadece kendisini bağlayacağını söylemişti.

‘Ezici çoğunluk ‘Hayır’ dedi’

BBP’nin Sivas il başkanlığı da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada MKYK toplantısında yüzde 70’den fazla ‘Hayır’ kararı çıktığını vurgulayıp Destici’nin ‘Evet’ kararının tanınmayacağını duyurdu: “BBP teşkilatlarının istişare sonucu verdiği karar yüzde 95 gibi ezici bir oranla ‘Hayır’ olmuştur. İl teşkilatlarının bir tanesi dışında tamamı ‘Hayır’ demiştir. Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin bir tanesi dışında tamamı ‘Hayır’ demiştir. Avrupa teşkilatlarımız ‘Hayır’ demiştir. Dün yapılan MKYK toplantısında yüzde 70’den fazla ezici bir çoğunluk ‘Hayır’ demiştir.”

11. Bütün teşkilatlar %95 oranında “HAYIR” derken , Sn.Genel Başkan BBP’yi temsil ederek “EVET” deme hakkına sahip değildir. — BBP Sivas (@BBPSivas) March 6, 2017

‘Babasının çiftliği değil’

Destici’nin iki haftadır teşkilatları ‘Evet’ demeye ikna etmek için uğraştığı öne sürülen açıklamaya şöyle devam edildi: “Verilen emeklere saygımız, makamlara hürmetimiz sonsuzdur ancak BBP kimsenin babasının çiftliği değildir. Kendisinin şahsi reyi ‘Evet’ olabilir saygı duyarız, hatta Türkiye’yi uçuruma sürükleyecek bu ucube anayasa değişikliğine destek vermek maksadıyla AKP’ye de katılabilir ama BBP adına BBP’nin istişare kararının hilafına karar veremez.”

‘Destici’yi kaybettik, hükümsüzdür’

“Bu kararı da üç beş kişiyle alacaksanız bizlere niye dekor yaptınız” sorusunu yönelten BBP Sivas ilçe başkanlığı, Destici’yle ilgili son olarak şu tweeti attı: “BBP Genel Başkanı Destici’yi kaybettik. Hükümsüzdür.”