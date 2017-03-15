BBP liderinden ‘Hayır’cı üyelerine ihraç tehdidi: Sınır aşılırsa tüzük işler

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu vereceklerini açıklayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin ‘Hayır’cılarını ihraçla tehdit etti: “Sınır aşıldıktan sonra tüzük ve hukuk işler.”

Destici, partisinin ‘Evet’ kararını kendisinin tercihi gibi yansıtılmasına tepki gösterdi: “Bu kararımızdan memnun olmayan belli çevreler, bizim kararımızı çoğunluğun kararı değil de sanki genel başkanın kendi tercihiymiş gibi yansıtılması, manipüle edilmesiyle kararımızın değerini düşürmeye çalışıyorlar. Bu en hafifiyle ahlaksızlıktır.”

Destici, birkaç parti teşkilatının referandumda ‘Hayır’ demesinin BBP’nin kararına gölge düşüremeyeceğini belirterek demokratik bir parti olduklarını öne sürdü: “BBP kurumsal bir partidir, tüzel kişiliği, programı, hukuku ve tüzüğü vardır. Ancak onun da bir sınırı vardır. Sınır aşıldıktan sonra tüzük ve hukuk işler. Herkes onun sonucuna katlanmak zorunda kalır. MKYK yaptığı bütün istişare sonuçlarını ve temayülleri değerlendirerek referandumda ‘Evet’ demenin ülkemiz, milletimiz, devletimiz için Türk ve İslam coğrafyası için de camiamız içinde daha doğru olacağı fikri ağırlık basmıştır. Karar bu yönde alınmıştır.”

‘Tüzüğe göre hareket edilir’

BBP genel başkanı, bir gazetecinin “Referandumda ‘Hayır’ diyeceklerini açıklayan bazı teşkilatlarla ilgili parti içinde herhangi bir disiplin süreci olacak mı” sorusuna şu yanıtı verdi: “Karar açıklandı. Artık bütün teşkilatlarımıza düşen bu kararın yanında durmaktır. Bundan sonra bütün arkadaşlarımızın partinin hukukunu oluşturan bu tüzüğüne ve programına uygun hareket etmek sorumlulukları vardır. Her şeyin bir sınırı var. Bu sınır aşılırsa Büyük Birlik Partisi kendi tüzel kişiliğine camianın tümünü korumak adına elbette hukukunu işletir. Tüzük, neyi hükmediyorsa bunun gereği bundan sonra yapılır.”

Ne olmuştu?

BBP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur 7 Mart’ta “Dayatılan bu rejim değişikliğini kabul etmiyoruz. Bu Erdoğanist bir rejim değişikliğidir” demiş, anayasa değişiklik teklifini, “Halk oylamasına sunulan bu 18 maddelik taslak tek kelimeyle ‘Seyyar Tayyar Taslağı’dır” diye nitelemişti.

Aynı günlerde ‘Ak Saray’a giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştiren Mustafa Destici ise 10 Mart’ta “Partimiz hükümet değişikliği sisteminin dışında kalmama kararı almıştır” diyerek ‘Evet’ oyu kullanacaklarını açıklamıştı.

Halk TV’nin canlı yayınına bağlanan BBP eski milletvekili Ökkeş Şendiller, Destici’nin ‘Evet’ kararının sadece kendisini bağlayacağını söylemişti.

Partinin ‘kalesi’ olarak kabul edilen Sivas teşkilatı da MKYK toplantısında yüzde 70’den fazla ‘Hayır’ kararı çıktığını vurgulayıp Destici’nin ‘Evet’ kararının tanınmayacağını duyurmuştu.

İkinci itiraz ise Kahramanmaraş teşkilatından “Hiçbir ihanete ortak olmayız” diyerek gelmişti.