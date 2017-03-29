BBP lideri Destici’ye göre seçim barajının düşürülmesi yetmez: Sıfırlanması gerekir

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, seçim barajının düşürülmesinin yetmeyeceğini savundu: “Sıfırlanması gerek.”

Partisinin genel merkezinde konuşan Destici, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı baz alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ kararı almalarını şöyle gerekçelendirdi: “Milletimiz, devletimiz ve ülkemiz için daha doğru olduğuna inandığımız için ‘Evet’ tercihinde bulunduk. 16 Nisan’a kadar tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

‘Hayır’ cephesinin anayasa değişikliğine üç ana noktada itiraz ettiğini savunan Destici, ardından da bu noktaları ‘açıkladı’: “Üniter yapının bozulacağı, tek adamlık ve meclisin yetkililerinin elinden alındığı ve meclisin cumhurbaşkanı tarafından fesih edileceği iddiaları vardır. Bu iddialarının üçünün de doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Üçüncü madde ne diyor: ‘Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.’ Bu madde burada durduğu sürece hiç kimse üniter yapı bozuluyor yada bozulacak hamasetiyle karşımıza çıkmasın. Milletimizi de aldatmasın.”

Referandumdan ‘Evet’ çıkması halinde seçim kanunu ve siyasi partiler yasasında değişiklikler yapılmasını ümit ettiklerini belirten BBP lideri, şöyle devam etti: “Başbakanın seçim barajının düşürüleceği ile ilgili açıklamaları ümit vericidir. Sadece seçim barajının düşürülmesi yetmez barajın sıfırlanması gerekir. Bununda ötesinde siyasi partiler kanunu ve seçim yasasının tam olarak demokratik hale getirilmesi gerekiyor.”