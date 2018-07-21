BBP lideri Destici’den ‘bedelli’de ücret itirazı: Herkes 15 bin lira vermesin

Büyük Birlik Partisi (BBP) genel başkanı ve Ankara milletvekili Mustafa Destici, bedelli askerlik için belirlenen 15 bin liraya itiraz etti.

AKP’nin bedelli teklifinde 25 yaş üstü olma ve 15 bin lira ödemenin yanısıra 28 günlük temel askerlik eğitim şartı da yer alıyor.

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Takımı Eskişehirspor’un Bolu kampındaki hazırlık maçını izledikten sonra gazetecilere konuşan Destici, 28 gün askerliğin içeriğini kimsenin anlayamadığını söyledi.

Askerlik süresinin doğru olduğunu düşündüğünü dile getiren Destici, “Mutlaka ama mutlaka bedelli olarak askerliğini yapacak vatandaşlarımızın 28 gün bir temel eğitimden geçmeleri, silah tutmaları, o şanlı üniformayı giymeleri, peygamber ocağının karavanasından yemek yemeleri ve o ruhu yakalamaları lazım” dedi.

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Destici, tek fiyat fiyat belirlenmesine itiraz etti: “Tek bir rakam olmamalı, herkes için 15 bin olmamalı. Gelir düzeyine göre, eğer asgari ücretle çalışıyorsa o 5 bin lira ödesin, aylık geliri 100 bin lira ise o da 100 bin lira ödesin, yani bu adalet sağlansın. Asgari ücretli ile siz Türkiye’nin en zengininin çocuğunu aynı fiyata, 15 bin liraya bedelli askerlik yaptırırsanız bence bu adil ve doğru olmaz. Mutlaka bunun Meclis’te teklif getirilirken ve Meclis’te görüşülürken komisyonlarda bu şekilde buradaki düzenlemelerin yapılması lazım.”

Meslek önerisi

Destici, bazı meslek grupları için de TSK’nın farklı değerlendirmerlede bulunabileceğini söyledi.

BBP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğretmen olsun, sağlıkçı olsun, mühendis olsun bunlar da askerliklerini orada çalışarak yapsın. Bir öğretmen vazifesini Burdur’da yapıyor. Nerede ihtiyaç var, Şırnak’ta mı ihtiyaç var? O dönem oraya gönderilip askerliğini yapmış sayılır. Böyle çözüm önerileri getirmek lazım. Bu yığılmayı ortadan kaldırmak lazım. Toplumda bu kanaati kaldırmak lazım. Yani ‘Parasını veren askerlikten bedelli olarak kurtulur, parası olmayan gider askerliğini yapar.’ Bu doğru bir anlayış değil. Bu toplum arasında bir ayrışma da meydana getirir. Şehitlerimizi aileleri var, bunları rencide eder.”