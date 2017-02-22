BBP lideri Destici, ‘Bozkurt’ işareti yapan Yıldırım’ı magazincilere ‘havale etti’

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, grup toplantısında ‘Bozkurt’ işareti yapan Başbakan Binali Yıldırım’ı magazincilere ‘havale etti.’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun da ‘Bozkurt’ işareti yaptığını hatırlatan Destici, Yıldırım’ın da aynı hareketi yapmasını “Ülkücü tabana mesaj verme adına yapılmış tavırlardır, davranışlardır. Sayın Başbakanda yaparken gülerek yaptı. Dolayısıyla da hangi anlamda hangi manada oradan çok net ve açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da ben bunu yorumlamanın bile doğru olmadığını düşünüyorum. Magazinciler yorumlasın” sözleriyle değerlendirdi.

‘Bahçeli ve AKP top çeviriyor’

İdam cezasının geri getirilmesini savunduklarını belirten Destici, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ‘top çevirmek’le suçlayarak, “Sayın Bahçeli, Adalet ve Kalkınma Partisini de top çevirmekle itham ediyor. Bizim dışarıdan gördüğümüz kadarıyla bu topu Bahçeli ile Adalet ve Kalkınma Partisi birlikte çeviriyor. Birbirlerine güzel paslar atıyorlar. Ama diğer konularda istedikleri gibi paslaşıp, kaleye şutu çekip gol atamıyorlar. Ama iş idam konusuna gelince sadece ortada top çeviriyorlar” dedi.

‘Pakette idamın olmaması halkı kandırmaktır’

Anayasa değişikliği paketinde idam cezasının olmamasının ‘halkı kandırmak’ olduğunu savunan Destici, referandumla ilgili de şu yorumu yaptı: “Milletin vereceği karara herkesin rıza göstermesi gerekir. Büyük Birlik Partisi olarak henüz kararı açıklamış değiliz. Kararımızı da ne zaman açıklayacağımıza biz kurullarımızla karar veririz. Partililerimizin, yöneticilerimizin ve toplumun sesini dinleyip açıklama yapacağız. Ama biz karar açıklamadan bizi bir yerlere koymaya çalışan kesim var. Bu ahlaksızlıktır.”