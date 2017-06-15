BBP lideri CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nü eleştirdi: Sokaklar çare değil

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP’yi eleştirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a bu sabah yürüyüş başlatmıştı.

Eskişehir’de partisinin il binasının açılışına katılan Destici, CHP’ye ‘geçmiş olsun’ dileyerek ‘hukuk içinde hareket edilmesi’ gerektiğini söyledi.

“Zaten ülkemiz karıştırılmak isteniyor, bir fitne tohumu ekilmeye çalışılıyor” diyen Destici, Kılıçdaroğlu, CHP ve diğer partileri ‘sağduyulu olmaya, sabırla ve sükunetle hareket etmeye, hukukun tüm yollarını kullanarak sonuna kadar hukukun içinde kalmaya’ davet ettiklerini kaydetti.

Destici, şöyle devam etti: “Sokaklar çare değil. Elbette ki yasal sistem içerisinde, hukuk içerisinde gösteri hakkı da kullanılabilir, eylem hakkı da kullanılabilir, protesto hakkı da kullanılabilir. Ama burada azami derece dikkat etmek lazım. Türkiye bir Gezi tecrübesi yaşadı. O da ‘Ağaç kesiliyor’ diye, ‘Çiçekler koparılıyor’ diye başlamıştı, neredeyse Türkiye’yi bir iç savaşa götürüyordu, bir ayaklanmaya götürüyordu. Bu da şimdi ‘Adalet’ diye başlayıp Türkiye’yi Allah muhafaza etsin bir kamplaşmaya, ayrışmaya ve iç savaşa sürükleyecek adımlar atılmasına vesile olmasın.”

‘Eski CHP orduyu göreve davet ederdi’

Destici, Kılıçdaroğlu’nun batıya yönelik “İşte size sesleniyorum, batıya sesleniyorum. Biz ülkemizde dikta yönetimiyle yönetiliyoruz” dediğini anlatarak, bu sözleri eleştirdi: “Eğer sehven söylenmişse ivedilikle düzeltilmelidir. Yok, bilerek söylenmişse yanlıştır. Yani bu batıyı Türkiye’ye müdahale etmeye mi çağırıyor? Bu kabul edilemez. Dolayısıyla bunu kabul edemeyiz. Yani eski CHP orduyu göreve davet ederdi, şimdi ki CHP de batıyı mı göreve davet ediyor? Bunu kabul etmiyoruz. Bu yanlış. Yürüme hakkı, protesto, eylem hukuk içerisinde doğru ama batıyı göreve çağırmak ne demek oluyor?”