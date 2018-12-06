BBP, AKP ile görüştü: Ankara ve İstanbul’da ‘cumhur’u desteklemek istiyorlar

Yerel seçimlerde olası işbirliğini değerlendirmek için AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile bir araya gelen BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, Ankara ve İstanbul’da AKP adayını destekleyebileceklerini söyledi.

Ekim ayındaki açıklamalarında yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi adaylarını göstereceklerini söyleyen BBP tavır değiştirerek AKP ile ittifak için temasa geçti.

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Tunç, Özhaseki ile ilk görüşmesinin ardından olumlu geçtiğini söyledi. Ülkenin geleceği adına her zaman ‘cumhur ittifakı’nın yanında olduklarını belirten Tunç “Detayları çalışılacağız ve son noktayı genel başkanımız ile cumhurbaşkanı koyacak” dedi.

Tunç, şöyle konuştu: “Bir çerçeve belirlendi ama detayı olmadan bir şey söyleyemeyiz. Ama BBP görüşmelerden önce de deklare etmişti. Biz Güneydoğu’da bugün kayyum atanan bölgelerde, HDP’nin hakim olduğu bölgelerde aday çıkarmayacağımızı zaten açıklamıştık. Ankara ve İstanbul gibi yerlerde de aday çıkarmayarak destekleneceği söylenmişti. Ama bundan sonraki süreci önümüzdeki günlerdeki çalışmalar belirleyecektir.”

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BBP, 2014’teki son yerel seçimde 80 kentte ortalama yüzde 0,5 ile yüzde 1,5 bandında oy almış, sadece Sivas’ta yüzde 30’a ulaşmıştı.