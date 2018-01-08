BBC’nin kadın editörü, kurumunu ‘maaş eşitsizliği’yle suçlayarak görevini bıraktı

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BBC Çin editörü Carrie Gracie, aynı işi yapan erkeklerden daha az maaş aldığını belirterek görevinden ayrıldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Buzzfeed haber sitesinde mektubu yayınlanan Gracie, kurumda ‘gizli ve yasadışı bir maaş kültürü’ olduğunu savunarak “BBC size ait, siz vergi ödeyenlere. Kurumun eşitlik yasasını deldiğini ve adil, şeffaf bir maaş yapısına karşı direndiğini bilmeniz gerektiğini düşünüyorum” diye yazdı.

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BBC, geçen yıl temmuzda yılda 150 bin sterlinden fazla kazanan çalışanları açıklamıştı. Bu çalışanların üçte ikisi erkekti.

Gracie, mektubunda bunun kurum içinde ‘güven krizi’ne neden olduğunu kaydetti. Gracie, editör pozisyonundan ayrıldığını açıklamakla birlikte BBC bünyesinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Gracie şunları ifade etti: “Ben hali hazırda çok iyi kazandığımı düşünüyorum, özellikle de kamu kaynaklarıyla fonlanan bir organizasyonda çalışan biri için. BBC’den yalnızca kadınlara ve erkeklere eşit değer verilmesini yasalaştıran kanuna uymasını istiyorum.”

BBC sözcüsü ise kurum için ‘maaş adaletinin hayati olduğunu’ belirterek “Kadınlara karşı sistemli bir ayrımcılık yok” dedi.