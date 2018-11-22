BBC’den ‘dekolte sansürü’: Hassasiyetleri göz önüne aldık

BBC Africa’nın hazırladığı bölgedeki kadınların günlük yaşamına dair detayları anlatan bir belgeselde röportajı yapan Glamour Pam adlı sunucunun dekoltesi programda tamamen sansürlendi.

Kanalın YouTube sayfasında da yer alan görüntülerde yakın çekimlerde sunucunun dekoltesinin sansürlendiği görülüyor.

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Olayın ardından pek çok kişi tepki için BBC’yi ararken, kanal yönetimi verdiği kararı savundu.

Olay sonrası açıklama yapan BBC Africa yönetimi ise Afrika’daki insanların hassasiyetlerini göz önüne aldıklarını söyleyerek “Bu karar programımızın ortaklarından biri ile hassasiyet eşikleri nedeniyle karar verildi” dedi.