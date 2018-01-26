BBC’de bazı erkek sunucular maaş kesintisini kabul etti

BBC’nin ünlü erkek sunucularının bir kısmı toplumsal cinsiyet temelli maaş eşitsizliği tartışmalarının ardından maaşlarında kesinti yapılmasını kabul etti.

Maaşlarında indirimi kabul eden erkek BBC sunucuları arasında Nicky Campbell, Jeremy Vine, John Humphrys ve Huw Edwards bulunuyor.

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BBC Çin editörü Carrie Gracie, aynı işi yapan erkeklerden daha az maaş aldığını belirterek görevinden ayrılmıştı.

Geçen yıl temmuzda BBC’den yılda 150 bin sterlinden fazla kazanan çalışanlar açıklamıştı. Bu çalışanların üçte ikisi erkekti.

Gracie, bunun kurum içinde ‘güven krizi’ne neden olduğunu kaydederek, “BBC’den yalnızca kadınlara ve erkeklere eşit değer verilmesini yasalaştıran kanuna uymasını istiyorum” diye konuşmuştu.

BBC sözcüsü ise kurum için ‘maaş adaletinin hayati olduğunu’ belirterek “Kadınlara karşı sistemli bir ayrımcılık yok” demişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre bağımsız bir kurum tarafından BBC’deki maaş eşitsizliği üzerine hazırlanan denetleme raporu önümüzdeki hafta açıklanacak.

BBC Genel Müdürü Tony Hall, maaşlar arasındaki farkı 2020 yılına kadar kapatma sözü vererek, “BBC maaş, adalet, toplumsal cinsiyet ve temsiliyet konularında örnek olmalı” diye konuşmuştu.