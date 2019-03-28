BBC ‘yalan haber’ nedeniyle Ukrayna’dan özür diledi

İngiliz yayın kuruluşu BBC, yalan haber nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’dan özür diledi.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin özür açıklaması, Ukrayna devlet başkanı ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki bir görüşmenin daha uzun sürmesi için ödeme yapıldığına dair iddianın bulunduğu bir haber nedeniyle yapıldı.

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Geçen yılın mayıs ayında siteden yayınlanan ancak daha sonra silinen haberde, Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’e bunun için 400 bin dolar ödendiği öne sürülmüştü.

BBC’nin açıklamasında Haziran 2017’de yapılan görüşmeye dair iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Söz konusu haber BBC’nin ‘News at Ten’ programında da yayınlanmıştı. BBC, tazminat ödemeyi ve mahkemeye ifade vermeyi kabul ettiğini duyurdu.