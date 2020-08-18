BBC Türkiye’de kadına şiddete dikkat çekti: ‘Kendi kanımda boğulacaktım’

BBC ‘Türkiye’de saklı ev içi şiddet: Bir hayatta kalan öyküsü’ başlıklı haberinde giderek artan kadına şiddete dikkat çekti.

Fotoğraflar: BBC

BBC’nin video haberinde Türkiye’den tipik bir şiddet öyküsü anlatıldı: Şiddet gören kadın boşanmak ister, eş reddeder ve kadını öldürmeye kalkar.

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10 yıldır eşinden şiddet gören Derya isimli kadının anlattıkları Türkiye’de hemen her kadının başına gelebilecek türden bir deneyim: “Önce bardak tabak sonra masa kırmaya başladı, birçok kişi bana ‘Her evlilikte böyle şeyler olur’ dedi. Her geçen gün daha kötüye gitti.”

‘Kendi kanımda boğulacaktım’

İki ay önce Derya işe giderken eşi parkta bekleyip silah doğrulttu. Tetiği çektiğinde silahın ateş almaması sayesinde bugün hayatta olan Derya şunları anlattı: “Yapamayınca sinirledi. Silahın tersiyle suratıma vurdu… Kendi kanımla boğulacaktım. Ben bağırmaya çalıştım. Bütün parmaklarını ağzıma sokttu. Elini ısırmaya çalıştım o durumdayken. Pes etmiyorsunuz, can kıymetli. Bu beni öldürecek deyip yatıp kalmıyorsunuz öyle.”

Diğer kadınlara yardımı olur düşüncesiyle hikayesini paylaşan Derya’nın eşi mahkemesini bekliyor. Derya “Ben 10 yıl sonra ‘Artık yeter’ demeye cesaret ediyorum, ya hiç cesaret edemeyecek insanlar?” diye soruyor.

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Kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin Türkiye’de giderek kötüleşen bir sorun olduğuna dikkat çekilen videoda 2019’da 470 kadının öldürüldüğü belirtildi.

Son olarak 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in öldürülmesinin infial yarattığına da değinilen videoda genç kadının cinayetindeki korkunç ayrıntılara da yer verildi.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine yönelik tepki ve protestolara da yer verilen haberde muhafazakar dindar grupların sözleşmenin boşanmaları ve ahlaksızlığı artırdığı öne sürdüğü belirtildi.