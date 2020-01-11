BBC sunucusu Ahmed, kuruma karşı açtığı cinsiyet ayrımcılığı davasını kazandı

BBC, kadın sunucu Samira Ahmed’in, cinsiyeti nedeniyle kendisine erkek meslektaşına oranla altı kat daha az ücret ödendiği iddiasıyla açtığı davayı kaybetti.

Fotoğraf: BBC

BBC Türkçe’nin haberine göre, Ahmed, Jeremy Vine’ın hazırladığı Points of View programının benzeri olan Newswatch programı için kendisine yıllarca Vine’ın altıda biri ücret ödendiğini söyleyerek iş mahkemesine başvurmuştu.

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2012 ile 2018 yılları arasında Jeremy Vine her bir program için 3 bin sterlin alırken Ahmed’e program başına 440 sterlin ödeniyordu.

BBC ise ücret farklılığının cinsiyet ayrımcılığından değil, programların farklılığından ve Vine’in daha ünlü olmasından kaynaklandığını savunuyordu.

Mahkeme oy birliğiyle aldığı kararda, bu durumda BBC’nin ‘Ahmed’e ödenen ücretin farklı olmasının cinsiyet ayrımcılığından başka somut bir sebebe dayandığını kanıtlayamadığını’ da kayda geçirdi.

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BBC de kararın duyurulmasından sonra, olayın mahkemeye gitmiş olmasından dolayı üzgün olduklarını, ücretlerin eşitlenmesi için gereken düzenlemelerin yapılacağını açıkladı.



