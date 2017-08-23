BBC seçkisi: Tüm zamanların en iyi 100 komedi filmi

Britanya’nın en büyük yayın kuruluşu BBC, 52 ülkeden 253 film eleştirmeninden aldığı aldığı yorumlara göre, tüm zamanların en iyi 100 komedi filmini sıraladı.

Zirvede, 1959 yapımı ‘Some Like It Hot’ (Bazıları Sıcak Sever) yer aldı.

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Listenin ilk 25 sırasında yer alan filmler, yönetmenleriyle şöyle:

25. Altına Hücum / The Gold Rush (Charlie Chaplin, 1925)

24. Withnail and I (Bruce Robinson, 1987)

23. The Party (Blake Edwards, 1968)

22. Genç Frankenstein / Young Frankenstein (Mel Brooks, 1974)

21. Şehir Işıkları / City Lights (Charlie Chaplin, 1931)

20. Gümüş Eyerler / Blazing Saddles (Mel Brooks, 1974)

19. The Lady Eve (Preston Sturges, 1941)

18. Genç Sherlock / Sherlock Jr (Buster Keaton, 1924)

17. Tehlikeli Bebek / Bringing Up Baby (Howard Hawks, 1938)

16. Büyük Diktatör / The Great Dictator (Charlie Chaplin, 1940)

15. Monty Python and the Holy Grail (Terry Gilliam and Terry Jones, 1975)

14. Cuma Kızı / His Girl Friday (Howard Hawks, 1940)

13. To Be or Not To Be (Ernst Lubitsch, 1942)

12. Modern Zamanlar / Modern Times (Charlie Chaplin, 1936)

11. Büyük Lebowski / The Big Lebowski (Joel and Ethan Coen, 1998)

10. The General (Clyde Bruckman and Buster Keaton, 1926)

9. This Is Spinal Tap (Rob Reiner, 1984)

8. Playtime (Jacques Tati, 1967)

7. Uçak / Airplane! (Jim Abrahams, David Zucker and Jerry Zucker, 1980)

6. Brian’ın Hayatı / Life of Brian (Terry Jones, 1979)

5. Ördek Çorbası / Duck Soup (Leo McCarey, 1933)

4. Bugün Aslında Dündü / Groundhog Day (Harold Ramis, 1993)

3. Annie Hall (Woody Allen, 1977)

2. Dr. Garipaşk / Dr Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Stanley Kubrick, 1964)

1. Bazıları Sıcak Sever / Some Like It Hot (Billy Wilder, 1959)

Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.