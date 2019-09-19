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BBC: Nutella’nın fındıklarını çocuk işçiler mi topluyor?

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Nutella’nın üreticisi Ferrero’nun Türkiye’den aldığı fındıkları toplayanlar arasında çocuk işçilerin de bulunduğunu yazdı.

Fotoğraf: BBC

Nutella fındıklarının neredeyse dörttü üçünü Türkiye’den tedarik ediyor.

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Haberde söz konusu fındıkların çocuk işçiler, göçmenler ve uzun saatler kötü ücretlerle çalıştırılan tarım işçileri tarafından toplandığı belirtildi.

Birçok fındık işçisiyle yapılan görüşmelere de yer verilen haberde özellikle Türkiye’nin güneydoğusundan gelen Kürt ailelerin çocuklarıyla birlikte fındık tarlalarında çalıştığı öne sürüldü.

12 ve 10 yaşlarındaki iki fındık toplayıcısının Türkiye’nin yasal çalışma yaş sınırının çok altında olduğu fotoğraflarla belgelenirken, ‘ağustos ayı için bunun çok sıradan bir görüntü olduğu, dünyanın fındık arzının yüzde 70’inin sağlandığı Karadeniz sahil kentlerinde hasat zamanı çocuk işçilerin çalıştırıldığı’ ifade edildi.

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‘Günde en fazla 65 lira kazanıyorlar’

Yerel otoriteler tarafından belirlenen günlük yevmiye ücretinin 95 lira olduğu belirtilen haberde bu yevmiye ücretinin de resmi asgari ücretin haftada 40 veya 45 saat çalışma karşılığı olan 2 bin 20 liranın altında olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan bazı işçiler günde 50 lira ya da en fazla 65 lira ücretle çalıştığını belirtti. Aileler fındık toplama işini bulan aracılara yüzde 10 komisyon ödemek gerektiğini belirtiyor.

‘Anne ve babaları çalıştırmak istiyor’

Bir fındık tarlası sahibi ise çocuk işçi çalıştırmaya şahsen karşı olduğunu fakat ailelerin çocuklarının da çalıştırılmasını ve karşılığında onlara da yevmiye ücreti verilmesini talep ettiğini öne sürdü: “Ben çalıştırmak istemiyorum çocukları ama sonra gideceklerini söylüyorlar. Anne ve babaları çalışmalarını ve kendilerine ödeme yapılmasını istiyor. Bu zincir bir yerde kırılmak zorunda.”

‘Kontrol ve denetim, devlet ve güvenlik güçlerinin işi’

Ferrero’nun ne koşullarda üretim yaptırdığını iyi takip etmemesi eleştirilen haberde şirkete mal satan bir esnafın şu ifadelerine de yer verildi: “Ferrero fındıklarımın nereden veya hangi çiftliklerden geldiğini veya bu tarlalarda ne koşullarda çalışıldığını sormuyor. Çocuk işçiliğinin bizimle bir ilgisi yok. Bunun kontrolü ve denetimi devlete ve güvenlik güçlerine aittir.

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