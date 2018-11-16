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Yaramazlara biraz batar!

BBC muhabiri yazdı: Telekineziden Kabataş’a yalan haber ve komplolar

BBC Türkiye muhabiri Mark Lowen Türkiye’de gederek yaygınlaşan ‘yalan haber’ olgusunun peşine düştü.

Sabah gazetesinin Kabataş manşeti

BBC Türkçe’nin aktardığı yazıda hemen hemen tamamı hükümet kontrolüne geçmiş medya sektörünün ürettiği ‘yalan haber‘lerden örnekler verildi:

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“Amerikalı sosyal bilimci, aktivist Noam Chomsky’nin bir gazeteye yazdığı makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı övmesi… Myanmar’da nehirde yüzen Arakanlı Müslümanların şişmiş cansız bedenlerini gösteren fotoğraflar… Türk savaş uçaklarının Suriye’deki Kürt grupları bombaladığı video görüntüleri… Gezi eylemleri sırasında protestocuların tekmeli saldırısına bebeğiyle birlikte hedef olan, eylemcilerin üstüne idrarını yaptıkları türbanlı bir kadın…”

‘Erdoğan’ın telekineziyle öldürülmeye çalışıldığının iddia edildiği bir ülkede…’

Yazıya şöyle devam edildi:

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“Reuters haber ajansının 2018 Dijital Haber Raporu’nda Türkiye’nin sahte haberlerle ilgili en çok şikayet alan ülke olması bu nedenle sürpriz değil. Rapora göre, katılımcıların yarısına yakını (yüzde 49) anketin yapılmasından önceki bir hafta içinde ‘sahte haberler’le karşılaştığını söylüyor. Almanya’da bu oran sadece yüzde 9.

Bir dönem başdanışmanlardan Yiğit Bulut’un, Erdoğan’ın düşmanları tarafından ‘telekineziyle öldürülmeye çalışıldığını’ iddia ettiği bir ülkede, komplo teorileri de hızlı yayılıyor.

Muhaliflerin ‘terör propagandası’ yapmakla suçlanarak ya da finansal sıkıntılar nedeniyle kapanmaya devam ettiği Türkiye’de medya kuruluşlarının yüzde 90’ı hükümet yanlısı. Kışkırtıcı söylemlerin istila ettiği kuruluşlar gazetecilik için bir model sergilemekten çok hükümetin avukatları gibi hizmet veriyor.

Son olarak Cemal Kaşıkçı cinayeti sırasında hükümetten bu kuruluşlara sık sık bilgi ve iddialar sızdırıldı. Bu da dünyanın, onların yayınladığı ne varsa sorgulamadan yutmasıyla sonuçlandı.

Reuters’ın raporuna göre Türkiye’de medyadaki haberlere güvenenlerin oranı yüzde 38 ile sınırlı.”

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