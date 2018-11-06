BBC derledi: Evin havasını temiz tutmak için beş tüyo

ABD Çevre Koruma Kurumu’nun verilerine göre kapalı mekandaki hava kirliği, dış mekanlardan iki ila beş kat fazla. Bunu en aza indirmek gerekiyor. Nasıl mı? Beş adımda evdeki havayı temiz tutmak mümkün.

BBC Türkçe’nin haberine göre her yıl dünya genelinde 7 milyon kişi hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor.

Reklam

Sadece nefes almak her 10 kişiden dokuzunun hastalık riskini, felç geçirme ihtimalini, solunum yolları enfeksiyonu ve akciğer kanseri olasılığını artırıyor.

Dışarıda kirliği havaya maruz kalmak bir yana, evde de aynısını yaşamamak için uzmanlar beş adımda nasıl evin havasını temizleyebileceğimizi anlattı.

Reklam

Beş öneri

1. Evde mutlaka hava dolaşımı sağlanmalı. Böylece kirli maddelerin evde kalması önlenebilir. Bunun için kapı veya pencereler günde iki-üç defa açılmalı. Klima kulanılıyorsa mutlaka filtreli olmalı. Yemek pişirirken ya da banyo yaparken aspiratör açmak zehirli partiküllerin atılmasını ve nemin azaltılmasını sağlayabilir.

2. Evde bitki bulundurun. Her ne kadar bazı uzmanlar bunun net bir biçimde kanıtlanamadığını söylese de bitkilerin havadaki zehirli maddeleri temizlemesi mümkün. Kapalı mekanda beslenebilecek en iyi bitki Salon Palmiyesi. Bu palmiye, NASA’nın Temiz Hava Araştırması’nda hava temizleme kabiliyetlerine en yüksek puan verilen bitki.

3. Yapay kokular kullanıldığında her zaman zararlı uçucu organik maddeler ortaya çıkar. Bu maddeler havayla temas ettiklerinde ortaya kanserle ilişkilendirilen formaldehit çıkabiliyor. Kokusuz çamaşır deterjanlarına geçin ve deodorantlar, halı ve hava temizliyiciler gibi sprey kutularından uzak durun. Temiz bir hava için limon ve kabartma tozu ideal.

4. En büyük dert… Sigara. Bu zararlı maddenin dumanı, hava dolaşımının yeteri kadar olmadığı alanda birikince ciddi risk oluşturuyor. Evde sigara dumanına maruz kalan bebeklerin, ani bebek ölümü riskinin arttığı belirtiliyor. Evde sigara içilmesine izin vermeyin.

5. Polen partikülleri ve toz zerreleri, astım, saman nezlesi ya da alerjiniz varsa, hastalık riskini artırabilir. Aşırı nem de bağışıklık sistemi zayıf kişilerde akciğer enfeksiyonlarına yol açabilen havadaki mantar sporlarının büyümesini teşvik edebilir.

Uzmanlar şu önlemlerin alınmasını tavsiye ediyor: Yatak takımınızı sık sık yıkayın. Halınızı, tercihen düşük emisyonlu süpürgelerle temizleyin. Çamaşırınızı açık bir pencerenin yanında kurutun. Dışarıdaki kirli maddelerin girişini önlemek için bir kapı paspası kullanın.