BBC, Britanya’nın Türkiye’ye gönderdiği atıkların izini sürdü: Geri dönüşüm bu mu?

BBC, Britanya’dan geri dönüşüm amaçlı Türkiye’ye gönderilen plastik atıkların bir kısmının yol kenarlarına atılıp yakıldığını ortaya çıkardı.

Britanya’nın en çok Türkiye’ye plastik atık gönderdiği belirtilen haberde, Türkiye’nin yurt dışından gelen tonlarca plastik atık bir yana, kendi plastik atıklarını bile geri dönüştürmek için yeterli kapasitesi olmadığı eleştirilerine yer verildi.

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Adana’da boş arazilere, yol kenarlarına bırakılan atık dağları arasında çekim yapan BBC ekibi, ülkelerinden gelen çöplerin izini sürdü. Plastik poşet, şişe, ambalaj ve kağıt yığınlarının görüntülerine yer verilen haberde, Britanya’daki tüketicilerin marketlerden satın aldığı ürünlerin atıkları da bu yığınlar içinde ekrana yansıtıldı.

‘Hiçliğin ortasında bir yerlere’ bırakıldığı belirtilen bu atıkların daha sonra yakıldığı da görüntülerde yer aldı.

Geçen yol 160 bin tondan fazla plastik atığın Britanya’dan Türkiye’ye gönderildiği belirtilen haberde, bir plastik atık geri dönüşüm tesisine de yer verildi. Buradaki atıkların Britanya’dan izlenebildiği belirtildi.

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Ancak bütün atıkların olması gerektiği gibi dönüşüme gitmediği, merdiven altı tesislerde yanlış şekillerde ayrıştırıldığı anlatıldı.

Atıklarını ayrıştırarak geri dönüşüme gönderip çevreyi korumak adına üzerine düşeni yaptığını düşünen Britanyalı ilkokul öğrencilerine Türkiye’deki plastik atıklarının görüntüleri izletildi. Öğrenciler hayal kırıklığı ve üzüntü yaşadıklarını belirtti.