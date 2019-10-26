BBC: Aslı Erdoğan, yanlış çeviri ve sansasyon gazeteciliği kurbanı

Yazar Aslı Erdoğan’ın “Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor” dediği iddiası üzerine araştırma yapan BBC Türkçe, yazar ile yapılan röportajın kaynağına ulaşarak, Erdoğan’ın aslında böyle bir söz söylemediğini ortaya çıkardı.

Aslı Erdoğan.

Haberin asıl kaynağına, röportajı yapan gazeteciye danışarak araştıran BBC Türkçe, buna karşılık, röportajı tahrif ederek alıntılayan Belçika’daki gazeteye ve yazar Aslı Erdoğan’a ulaşamadı.

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Aslı Erdoğan’ın söylediği iddia edilen sözün Belçika’da yayımlanan Le Soir gazetesinden alındığını, buna karşılık, asıl röportajın İtalya’da yayımlanan La Repubblica gazetesi muhabiri Marco Ansaldo tarafından yapıldığın belirleyen BBC Türkçe, Le Soir’ın başlığının, La Repubblica’nın orijinal haberinin başlığından farklı olduğunu ortaya çıkardı.

Le Soir’ın, La Repubblica’nın 16 Ekim tarihli mülakatını Fransızcaya tercüme ederek 23 Ekim’de yayımladığı belirtilen haberde, iki gazetenin başlıkları arasındaki karşılaştırmalı fark, şöyle belirtiliyor:

Le Soir’ın başlığı: Biz, Türkler, okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret etmeye şartlandırıldık

La Repubblica’nın aynı mülakat için kullandığı başlık: Aslı Erdoğan: Bize okulda da Kürt düşmanlara karşı doktrin (öğreti) veriliyor

La Repubblica’nın başlığında ‘nefret’ sözcüğü yer almıyor.

La Repubblica’daki röportajın başlığının ‘Aslı Erdoğan: Bize okulda da Kürt düşmanlara karşı doktrin (öğreti) veriliyor’ olmasına karşın içeriğinde başlıktaki bu ifadelerin tam olarak yer almadığına işaret eden BBC Türkçe, muhabir Marco Ansaldo’nun, Aslı Erdoğan’a “Suriye’deki işgali eleştirenler neden soruşturmaya, mahkemeye, tutuklamaya maruz kalıyor?” sorusunu sorduğunu buna karşılık Erdoğan’ın şöyle yanıt verdiğini aktarıyor: “Bakın, Avrupalılar maalesef Türk basınını takip etmiyor. Bunu yapabilselerdi, yapılan endoktrinasyonun (beyin yıkamanın) nasıl işlediğini anlarlardı.”

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La Repubblica’daki orijinal röportaj. Kupür: BBC

Muhabirin “Endoktrinasyon mu?” sorusunu da, Aslı Erdoğan, şöyle yanıtlıyor: “Kesinlikle. Okuldan itibaren, kitaplar aracılığıyla. Türkiye Cumhuriyeti bir ideolojiyle iç içe geçmiştir, Kemalizm ideolojisiyle. Bu, Mustafa Kemal Atatürk döneminde işe yarıyor olabilirdi. Ama sonra aşırı milliyetçiliğe doğru kaydı. Türkiye hep tehdit altında gibi konumlandırılıyor. Bu görüntü bugün dinle birleştiriliyor ve sonuç olarak savaşta ölenler ‘şehit’ haline geliyor. Ölenlere, ‘ülke için öldükleri’ söyleniyor. Hayır, onlara şunu söylemek gerekir: ‘Sen ülken için değil bir hükümet için ölüyorsun’.”

Röportajı yapan İtalyan muhabir: Aslı Erdoğan böyle bir söz söylemedi, güçlü biçimde yalanlıyorum

BBC Türkçe, ayrıca, Aslı Erdoğan’ın “HDP hariç, CHP de dahil olmak üzere parlamentodaki tüm siyasi güçler ‘terörist’tir” şeklinde bir sözü de olmadığını, bu ifadenin, röportajı yapan muhabirin yazının girişine yazdığı yazının yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını da ortaya çıkardı.

Röportajı yapan La Repubblica muhabiri Marco Ansaldo ile temasa geçten BBC Türkçe, Ansaldo’nun, Erdoğan’ın böyle bir ifade kullanmadığını söylediğini aktardı. Ansaldo, e-posta ile gönderdiği yanıtında şöyle dedi: “Bunu en güçlü biçimde yalanlıyorum. (La Repubblica’daki) makalede de başlıkta da böyle bir ifade yok.”

Ansaldo’ya hatanın Le Soir gazetesinin tercümesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını soran BBC’ye, muhabirin yanıtı ise “Evet. Tiksinmek ya da nefret etmek, ‘doktrine maruz kalmaktan’ çok farklı kavramlar” oldu.

Le Soir’daki alıntı. Kupür: BBC

BBC Türkçe, söz konusu haberini, “Türkiye’de Aslı Erdoğan’a yönelik ağır tepkilere yol açan ifadelerin aslında Erdoğan’a ait olmadığı anlaşılıyor. Türkiye’de esas tepki çeken ifadelerinse Le Soir gazetesinin metnin aslına sadık olmayan tercümesinden kaynaklandığı ve Türkçe yayın organlarının bu ifadeleri haberin kaynağına başvurarak teyit etmek yerine tercümesinin tercümesini yayımlamasından dolayı yayıldığı ortaya çıkıyor” ifadeleriyle bağladı.

BBC Türkçe, ulaşmaya çalıştığı Le Soir gazetesinin, telefonlara ve e-postalara henüz yanıt vermediğini, ayrıca ulaşmaya çalıştığı Aslı Erdoğan’dan da henüz bir yanıt gelmediğini belirtti.