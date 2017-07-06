BBC araştırması: Türkiye’de son üç yılda ABD’ye ‘olumsuz’ bakış yüzde 28 arttı

BBC’nin 19 ülkede yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre 2014 yılına kıyasla ABD’ye olumsuz bakışın en fazla arttığı ülke yüzde 28’lik oranla Türkiye.

BBC Türkçe’nin haberine göre Aralık 2016-Nisan 2017 arasında yapılan ankete 19 ülkeden 18 bin kişi katıldı. Dünyada ‘en olumsuz bakılan ülke’ ABD olurken, ‘etkisi en olumlu ülke’ Kanada oldu.

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ABD’ye olumsuz bakış dünya genelinde üç yıl öncesine göre altı puan artışla yüzde 49’a çıkarken, olumlu bakanların oranı da yüzde 39’dan yüzde 34’e indi. Araştırmaya katılanların yalnızca üçte biri ABD’ye olumlu baktılarını söyledi.

Anketi yapan firmanın başkanı Steven Kull, “ABD’ye karşı olumlu bakış Başkan Obama’nın son yıllarında biraz düşse de, şimdi ABD’nin puanları George W. Bush döneminin de altında” dedi.

ABD’ye olumsuz bakan ülke vatandaşları arasında Washington’un NATO müttefikleri de bulunurken, ABD’ye karşı olumsuz bakış açısının en çok arttığı NATO ülkesi Türkiye oldu.

Türkiye’de 2014’te yüzde 36 olan ‘olumsuz bakış’, üç yılda 28 puanlık artışla yüzde 64’e yükseldi. ABD’ye olumlu bakanların oranı da 16 puanlık düşüşle yüzde 20’ye geriledi.

İlk sırada İspanya var

Avrupa ülkelerinde ABD’ye olumsuz bakış üç yıl öncesine göre şu şekilde arttı: İspanya yüzde 44’ten yüzde 67’ye, İngiltere yüzde 42’den yüzde 64’e, Fransa yüzde 41’den yüzde 56’ya.

Rusya’da ABD’ye olumsuz bakanlar yüzde 55’ten yüzde 64’e çıkarken, Latin Amerika ülkelerinde de benzer bir durum yaşandı: Meksika’da yüzde 42’den yüzde 59’a, Peru’da yüzde 29’dan yüzde 49’a.

Pakistan’da ABD’ye karşı olumlu bakanların oranı yüzde 39’dan yüzde 20’ye, Hindistan’da yüzde 43’ten yüzde 33’e, komşusu Kanada’daysa yüzde 80’den yüzde 73’e düştü.

ABD’nin dünyaya etkisinin olumlu olduğunu düşünenlerin oranıysa yalnızca yüzde yedi oldu.

Kanada’ya güven artıyor

Araştırmaya göre, Kanada’ya olumlu bakanların sayısı artıyor. Üç yıl öncesine göre beş puan yükselen Kanada, yüzde 61’le dünya genelinde ‘etkisi en olumlu görülen ülke’ oldu.

Türkiye’de Kanada’ya güven yüzde 33’ten yüzde 43’e çıkarken, ‘olumlu etki’ sıralamasında Kanada’yı Almanya ve Japonya izledi.