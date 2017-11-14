BBC araştırdı: IŞİD’lilerin 10 kamyon silahla Rakka’dan ayrılmasına izin verilmiş

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BBC’nin ‘Rakka’nın kirli sırları‘ başlıklı haber araştırması, 250 IŞİD militanının ABD ve YPG’nin ortak operasyonuyla ele geçirilen Rakka’dan güvenli şekilde çıkışlarına izin verildiği ortaya koydu. Militanların bazıları Türkiye’ye geçmiş.

BBC muhabirleri Quentin Sommerville ve Riam Dalati’nin haberine göre tahliyeler, YPG’nin ana gövdesini oluşturduğu ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Rakka’yı IŞİD’in elinden aldığı günlerde, geçen ay gerçekleşti. Muhabirler haber için, anlaşma masasına oturanlar, konvoyları gören tanıklar ve militanları taşıyan şoförlerle konuştu.

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Örgüt liderleri de var

Tahliye edilen 250 IŞİD’li arasında, örgütün önde gelen militanlarının yanısıra çok sayıda yabancı örgüt üyesi de vardı.

Haberde, Rakka’dan tahliye edilen militanların bir kısmının Suriye geneline dağıldığı, bazılarının da Türkiye’ye geçtiği yazıldı.

IŞİD’liler, Rakka’yı YPG’nin ele geçirmesinden önce yüzlerce araçlı konvoyla şehirden ayrılan ve sivillerden oluştuğu söylenen 4 bin kişi arasında yer alıyordu. IŞİD militanları otobüsler, silah ve cephane yüklü 10 kamyonla Rakka’dan ayrıldı.

Silah ve cephane yüklü 10 kamyon

Haberde kamyon şoförlerinin tanıklıklarına başvuruldu. Şoförler, 12 Ekim’de DSG’nin kendilerinden, Fırat Nehri kıyısındaki Tabka şehrinde savaştan kaçan sivil aileleri kuzeydeki bir kampa götürmelerini istediğini söyledi.

Şoförler konvoy bir araya geldiğinde kamyonlarda sivil aileler yerine IŞİD savaşçıları, IŞİD’lilerin aileleri ve tonlarca silah ve mühimmat olduğunu anlamış.

Şoför Ebu Fevzi ve arkadaşlarına gizli tutmaları istenen bu operasyon için binlerce dolar ödeneceği sözü verilmiş.

Kamyonlara bubi tuzağı

Kamyon şoförlerinden Ebu Fevzi gördüklerini BBC’ye anlattı: “Rakka’ya girdiğimiz andan itibaren korkmaya başladık. DSG ile birlikte girmemiz gerekiyordu ama yalnız başımıza girdik. Şehre girer girmez, üzerlerinde bomba yüklü intihar yelekleri ve silahları olan IŞİD savaşçıları gördük. Kamyonlarımıza bubi tuzakları kurdular. Anlaşmada ters giden bir şeyler olsaydı tüm konvoyu havaya uçuracaklardı. Çocuklarının ve eşlerinin üzerinde bile intihar yelekleri vardı.”

‘Suriye ordusunun önüne sürüldüler’

BBC’nin haberinden önce de bazı yerel kaynaklar, IŞİD militanlarının Rakka’dan çıkarılarak Deyr ez Zor’da Suriye ordusunun önüne sürüldüğünü öne sürüyordu.