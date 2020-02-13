BBC: AKP, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri için çalışıyor

AKP yönetiminin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda gelirleri Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na aktarılmak üzere CHP tarafından temsil edilen İş Bankası’ndaki yüzde 28,09’luk hissenin, Hazine’ye devrini bir kez daha gündemine aldığı bildiriliyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, hafta başında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri konusunda yasal düzenleme için çalışma yapmak üzere bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.

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CHP, İş Bankası’nda Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda dört yönetim kurulu üyesi ile temsil ediliyor.

BBC’ye konuşan CHP yetkilileri, askeri darbe uygulamaları döneminde de CHP’nin hisselerine el konulduğunu anımsatarak, böyle bir düzenlemeye her platformda direneceklerini ve nihai olarak “Ben yaptım oldu” dense bile, bunun yargıdan, o da olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden döneceği görüşünde olduklarını belirtti.

BBC Türkçe’ye konuşan CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin devrinin, 1950’lerde, daha sonra 12 Eylül askeri rejim döneminde elinden alındığını, ancak bunların yargıdan döndüğünü anımsattı.

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Hisselerin bir ‘ticari faaliyet konusu değil, miras ve mülkiyet hakkı’yla ilgili olduğunu belirten Tezcan, şöyle dedi: “Anayasa’da miras ve mülkiyet hakkı mutlak haklar içinde korunmuştur, herhangi bir şekilde kanunla da müdahale edemezsiniz. ‘Ben kanun çıkardım, miras bırakılan bir şeyi de alıyorum‘ diyemezsiniz. Miras ve mülkiyet hakkı temel haklardandır dokunulamaz devredilemez haklar arasındadır.

İkincisi miras ve mülkiyet hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, evrensel hukukun güvencesi altındadır, hiçbir şekilde müdahale edilemez. Onun için zaten darbe dönemlerinde hisseler alınsa bile, sonradan yargı kararıyla iade edilmiştir.”

Böyle bir adımın ‘Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret’ anlamı taşıyacağını kaydeden Tezcan, böyle bir uygulamaya CHP’nin her platformda direneceğini söyledi. AKP’nin böyle bir düzenleme yapmasına ihtimal vermediğini de ifade eden Tezcan, her şeye rağmen böyle bir düzenleme yapılması halinde yargıdan döneceğini, yargıdan dönmese bile nihai olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden döneceğini belirtti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 7 Ağustos 2019’daki basın toplantısında, CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin, ‘etik olmadığını’ ve ‘Hazine’ye devredilmesi gerektiğini’ söylemişti.