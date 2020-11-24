BBC 100 Kadın 2020: Listede Türkiye’den Gülsüm Kav var

BBC’nin her yıl dünyadan yaptıklarıyla ilham kaynağı olan ve etkili çalışmalarıyla tanınan 100 kadını seçtiği listesinde bu yıl Türkiye’den Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun kurucularından Gülsüm Kav yer aldı.

Fotoğraf: Twitter

2013 yılından bu yana yayınlanan listede her yıl çalışmalarıyla etki yaratan kadınlar yer alıyor.

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Bu yılki listede oyuncu ve ikli aktivisti Jane Fonda, Finlandiya’da yalnızca kadınlardan oluşan koalisyonun lideri Sanna Marin, Oxford Üniversitesi’nin ‘corona’ aşı çalışmalarını yürüten Sarah Gilbert gibi isimler yer aldı.

Kadın hakları ve erkek şiddetine karşı çalışmalarıyla tanınan Gülsüm Kav listede şu ifadelerle yer aldı: “Gülsüm Türkiye’de cinsiyet temelli şiddetle ilgili farkındalık yaratmak ve yakınlarını kadın cinayetleri nedeniyle kaybedenlerin savunmak için durmadan, yorulmadan çalışıyor.”

Bu yılki liste bu çalkantılı zamanlarda değişime öncülük eden ve fark yaratan kadınları öne çıkardı.

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100 kişilik listede, böylesi olağandışı bir yılda başklarına yardım etmek için fedakarlıklar yapan dünyadaki sayısız kadın adına bir kişilik yer ‘dillendirilmemiş kahraman‘ olarak boş bırakıldı.