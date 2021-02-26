BB Erzurumspor’un virüsü yenen sözcüsü: Bir gecede sekiz kıyafet değiştirdim

Covid-19’u yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un basın sözcüsü Ahmet Dal, hastalık belirtileri başladığında bir gecede yedi-sekiz kez kıyafet değiştirecek kadar çok terlediğini anlattı.

Fotoğraf: AA

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen depremde bir yakınını kaybeden ve kente giderek cenazeye katılan ve dönüşte vücutta titreme, boğaz ağrısı ve terleme gibi şikayetleri başlayan Dal süreci AA muhabirine anlattı.

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“Virüs Erzurum’a gelmeden bir şekilde bana da bulaştı” diyen Dal şöyle devam etti: “Normalde soğuk algınlığında boğaz ağrısı olur ama inanılmaz bir ter ve sabaha kadar belki yedi-sekiz defa kıyafet değiştirdim. Çünkü bir yandan üşüyorsunuz bir yandan da terliyorsunuz.”

İlk testi negatif çıktı

İlk testi negatif çıkan bunun üzerine akciğer tomografisi çektiren Dal, virüsün ciğerlere indiğinin tespit edildiğini belirterek şunları söyledi:

“Bir kere daha test yaptırdım ve pozitif olduğum ortaya çıktı. Daha sonra halsizlik, uykusuzluk, nefes darlığı gibi belirtileri yaşamaya başladım. Sanki bir şey sizin nefes almanızı engelliyor. Sürekli boğulan insanları aklınıza getiriyorsunuz. Hastanelerde yoğun bakımda yatan hastaları gözünüzün önüne getiriyorsunuz. Çok zor bir süreçti, kasımda yaklaşık 20 gün bu hastalığı ciddi şekilde yaşadım.”

Evde atlatmaya çalıştığı hastalıktan kurtulmak için büyük çaba gösterdiğini

ve dışarı çıkacağı günü hayal ettiğini söyleyen Dal, “Camı açıp üç-beş saniye nefes alıyorsunuz, inanılmaz ama kapatınca tekrar boğulma hissi. Bu anlamda hastalığı ağır geçirenlerdenim. Bünye zayıf düştüğü zaman o virüs daha kuvvetli şekilde etkiliyor” dedi.

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‘Rahat nefes alamamak korkunç’

Futbol takımıyla hareket ettiği için şimdiye kadar 40’ın üzerinde test olduğunu söyleyen Dal şöyle konuştu: “Antikor vücutta üç ay kalıyor, ondan sonra başa dönüyorsunuz. Ciğerlerimin açık olduğunu biliyorum. Bu anlamda spor geçmişim olduğu için rahatım ama buna rağmen nefes alamama dediğimiz şey çok korkunç.”

Virüsün her bünyede etkisinin farklı olduğunu anlatan Dal, sürekli nefes darlığı ile çarpıntı ve sol kola doğru bir baskı olduğunu, göğüs ağrısını çok şiddetli yaşadığını, bacaklarının istem dışı titrediğini, hastalıktan sonra ise halsizlik kaldığını anlattı.

