Bazı tıbbi tanı ve bağışıklık ürünlerinin ithalatında ‘uygunluk yazısı’ aranacak

Ticaret Bakanlığı, bazı tıbbi tanı ve bağışıklık ürünlerinin ithalatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun uygunluk yazısının aranacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan tebliğine göre, ‘laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, müstahzar reaktifler’ olarak tanımlanan standart referans malzemeleri ile ‘dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış bağışıklık ürünleri’ tanımlanan ürünlerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun uygunluk yazısı aranacak.

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Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği firmalar tebliğle öngörülen hükümlerin dışında tutuldu.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmiş beyannamelere bu hükümler uygulanmayacak.