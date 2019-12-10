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Yaramazlara biraz batar!

Bazı telefonlarda ve işletim sistemlerinde Whatsapp devri kapanıyor

Yeni yılda hiçbir Windows Mobile sürümü Whatsapp’a erişemeyecek. Bazı iPhone modellerinde de uygulama artık desteklenmeyecek.

Fotoğraf: Reuters

Mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren Windows Phone’ların tamamında ve iOS 8 ve daha altındaki işletim sistemlerine sahip cep telefonlarında kullanılamayacak.

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Ayrıca iPhone (ilk jenerasyon), iPhone 3G, iPhone 3G S, iPhone 4 ve iPhone 4S’te artık Whatsapp’a erişilemeyecek.

1 Şubat 2020‘den itibaren ise Android 2.3.7 ve daha eski sürümünü kullanan telefonlarda kullanıcılar artık yeni hesap oluşturamayacak ve mevcut hesaplarını doğrulayamayacak.

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