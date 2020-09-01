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Yaramazlara biraz batar!

Bazı sağlık kuruluşları pozitif sonuçları sisteme girmemiş

Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsü teşhisi için kullanılan PCR testini yapan kuruluşlara gönderdiği uyarı yazısı, 8 Ağustos’tan sonra bazı sağlık kuruluşlarının pozitif çıkan sonuçları bu verilerin toplandığı sisteme kaydetmediğini ortaya çıkardı.

Fotoğraf: Reuters

Milliyet’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce, Covid-19 PCR testi çalışan tüm kuruluşlara yazı gönderildi.

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Bakanlık, bazı kuruluşların test sonuçlarını sisteme kaydetmediğini bu yüzden pozitif çıkan hastaların tedavisinde ve temaslı oldukları kişilerin filyasyon (temaslı takip) çalışmalarında aksaklık yaşandığını belirtti.

Bildirimde bulunmayan kuruluşların test çalışma yetkisinin kaldırılacağı, sorumlular hakkında da gerekli yasal işlem yapılacağı belirtildi.

Yazıda, istemlerin bakanlığın Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden, test sonuçlarının girişinin ise ilgili kuruluş tarafından Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) üzerinden yapılması gerektiği hatırlatıldı.

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Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi çalışma izninin, bünyesinde ruhsatlı mikrobiyoloji laboratuvarı olan tüm kuruluşlara verildiği ancak 8 Ağustos’tan bugüne kadar bazı sağlık kuruluşlarının çalıştıkları test sonuçlarını sisteme kaydetmediğinin tespit edildiği belirtildi.

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