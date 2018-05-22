Bazı parçalar Türkiye’de üretiliyor: ABD’den sonra F-35’leri kullanan ilk ülke İsrail

Amerikan yapımı F-35 savaş uçağını ABD’den sonra kullanan ilk ülke İsrail oldu.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Amikam Norkin, “F-35’leri bütün Ortadoğu üzerinde uçuruyoruz ve iki ayrı cephede iki saldırıda kullandık” dedi.

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İsrail’de toplanan 20 yabancı ülkenin hava kuvvetleri komutanlarına hitaben konuşan Norkin, bir F-35 uçağının Beyrut üzerinde uçarken çekilmiş fotoğrafını da gösterdi.

Amerikan Lockheed Martin Corp tarafından imal edilen F-35, müşterek taarruz uçağı (JSF) olarak da biliniyor.

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50 adet JSF sipariş etmiş olan İsrail, ilk iki uçağı Aralık 2016’da teslim aldı. İsrail medyasına göre şimdiye kadar bu uçaklardan dokuzu İsrail’e verildi.

İsrail, Suriye’de bulunduğundan şüphelendiği İran güçlerine ve Lübnan’daki Hizbullah militanlarına silah sevk eden konvoylara karşı hava saldırısı düzenliyor.

İsrail hava kuvvetlerinin aynı zamanda Mısır’ın Sina bölgesindeki İslamcı militanlara ve Sudan’da Hamas silah kaçakçılarına karşı saldırılar yaptığı biliniyor.

S-400’lere misilleme

Türkiye, bazı parçalarını imal ettiği F-35 uçaklarından 100 adet sipariş etmişti.

İlk F-35 teslimatının haziran ayında yapılması beklenirken, son olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceğini belirtmiş, bu yaptırımlar kapsamında Ankara’nın ABD ile yürüttüğü F-35 savaş uçağı programına katılımı açısından da sorun çıkabileceğine dikkat çekilmişti.

Daha sonra, ABD’de üç senatör, F-35 tipi savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatının engellenmesi için karar tasarısı sunmuştu. ABD Senatosu’na sunulan yasa tasarısının Ankara’nın savaş uçaklarının bakımı için gerekli teknolojik veriler ve fikri mülkiyet hakkının kısıtlanmasına neden olabileceği belirtiliyor.