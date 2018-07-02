Bazı parçaları havalimanında kayboldu: Robot Sophia başbakanla yemeği kaçırdı

Suudi Arabistan vatandaşı insansı robot ‘Sophia’ ziyaret için Etiyopya’ya giderken Frankfurt Havalimanı’nda bazı parçalarının kaybolması nedeniyle Başbakan Abiy Ahmed ile akşam yemeğini kaçırdı.
Sophia’nın Etiyopya’nın resmi dili Amharca konuşacağı konferansın da iptal edildiği belirtildi.
BBC Türkçe’nin haberine göre, parçaların kaybolmasına rağmen robotun başkent Addis Ababa’ya geldiği ve Uluslararası MCIT Fuarı’na katılmasının planlandığı belirtildi.
Sophia, bir süredir farklı ülkelerde konferanslar veriyor.
Türkiye’ye geldiğinde “Adil dağıtılırsa, bu dünyada herkes için yeterli kaynak var” diye mesaj veren Sophia, Mısır’daki bir konferansta “Benim lugatımda savaşa yer yok” demişti.
Göz teması kurmak ve insanları tanımak için kameraları ve özel yazılımı bulunan ‘Sophia’, sesleri algılayabiliyor ve insanlarla iletişime geçebiliyor.
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