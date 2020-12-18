Bazı kredi kartı alışverişlerinde ve taşıt kredilerinde azami vade kısaltıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bazı kredi kartı alışverişlerinde ve taşıt kredilerde azami vade uzunluğunu azalttı.
BDDK’nın açıklamasına göre;
Kredi kartlarında taksitlendirme süreleri:
- Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda 8 aydan 6 aya indirildi.
- Fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya indirildi.
- Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 18 aydan 12 aya indirildi.
Kredi vade sınırları:
- Nihai fatura değeri 300 bin lira üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde 48 aydan 36 aya indirildi.
- Nihai fatura değeri 750 bin lira üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde 48 aydan 24 aya indirildi.
- Taşıt teminatlı kredilerde 48 aydan 36 aya indirildi.