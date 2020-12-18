Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bazı kredi kartı alışverişlerinde ve taşıt kredilerinde azami vade kısaltıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bazı kredi kartı alışverişlerinde ve taşıt kredilerde azami vade uzunluğunu azalttı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

BDDK’nın açıklamasına göre;

Reklam

Kredi kartlarında taksitlendirme süreleri:

  • Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda 8 aydan 6 aya indirildi.
  • Fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya indirildi.
  • Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 18 aydan 12 aya indirildi.

Kredi vade sınırları:

  • Nihai fatura değeri 300 bin lira üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde 48 aydan 36 aya indirildi.
  • Nihai fatura değeri 750 bin lira üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde 48 aydan 24 aya indirildi.
  • Taşıt teminatlı kredilerde 48 aydan 36 aya indirildi.

SON HABERLER