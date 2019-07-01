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Yaramazlara biraz batar!

Bazı kimyasal ve bataryalarda gümrük vergisi sıfırlandı: Kontenjanla sınırlı

Otomotivden yazar kasa imalatına, birçok farklı sektörde kullanılan bazı kimyasallar ve bataryalarda gümrük vergisinin sıfırlandığı fakat her kalem için belirli bir kontenjan olduğu duyuruldu.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/5) kapsamında 25 Haziran tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konan ‘Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’ uyarınca Ek-1 tabloda yer alan eşyanın ithalatında sıfır gümrük vergisi uygulanacak.

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Gümrük vergisi sıfırlanan ve kontenjan usülü sıfır gümrük vergisiyle ithal edilebileceği duyurulan kimyasallar ve bataryalar şunlar: ‘Vinil asetat, epsilon-kaprolakton, sodyum poliakrilat, polieter polyol türleri, nikel-metal didrit batarya montajları, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller, lityum-iyon akümülatör’

Yayımlanan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren tebliğ bu eşyaların ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenliyor.

Başvuruların on gün içinde Ticaret Bakanlığı internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan ‘E-İmza Uygulamaları’ altındaki ‘E-İmza Uygulamalarına Giriş’ bölümünde yer alan ‘İthalat İşlemleri’ kısmında elektronik imza ile yapılması gerekiyor.

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Her eşya için ayrı başvuru yapılması gerektiği belirtilen tebliğde başvuruya eklenmesi gereken belgelere ilişkin detaylı bilgiler yer alıyor.

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