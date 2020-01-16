Bazı ilçelerde seçim kurulu sayıları yeniden düzenlendi

Bazı ilçelerde 2018 yılı nüfus sayıları ile 19 Aralık 2019 tarihi itibariyle artan seçmen sayıları nedeniyle ilçe seçim kurulları yeniden düzenlendi.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, İstanbul Esenyurt’da iki seçim kurulu dörde, Beylikdüzü’nde birden ikiye, Maltepe’de ikiden üçe çıkarıldı.

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İlçe seçim kurulları, Ankara Etimesgut, Konya Selçuklu, Kayseri Melikgazi ve Antalya Kepez’de ikiden üçe, Gaziantep Şahinbey’de üçten dörde, Bursa İnegöl ve Tekirdağ Çorlu’da da birden ikiye çıkarıldı.

YSK kararında, diğer ilçe seçim kurullarının mevcut durumlarını koruduğu ve nüfuslarının seçim kurulu sayılarının artırılması ya da azaltılmasını gerektirecek ölçüde olmadığı belirtildi.