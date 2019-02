Bazı Avrupalı gazeteciler İstanbul’daki AB zirvesine alınmadı, Albayrak ‘Olabilir’ dedi

İstanbul’da gerçekleşen AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı’na bazı Avrupalı gazeteciler alınmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Olabilir, her ülkenin kendi kuralları vardır. Buradaki gazeteciler soru sorabiliyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, basın toplantısında konuşmasına bazı Avrupalı gazetecilerin ‘basın kartı sorunu’ nedeniyle zirveye alınmadığını söyleyerek başlayıp Türkiye’deki yetkilileri adım atmaya çağırdı: “Bazı AB gazetecilerinin bu basın toplantısına girmelerine müsaade edilmediğini duydum. Malesef çok üzüldüm. Türkiye’deki yetkililerden bu konuda bir düzeltme yapılmasını rica ediyorum. Gelecek için de bu konuyla ilgili adım atılmasını bekliyoruz. Bütün detaylara hakim değilim ancak hakikaten üzüntü duyuyorum. Ayrıntıları bilmediğim için bir şey söylemeyeceğim ama basın özgürlüğü dünyanın her yerinde temel bir haktır.”

Albayrak ise her ülkenin kendi kurallarına göre akreditasyon yenilemeleri yaptığını söyleyip şöyle devam etti: “Türkiye’deki tüm faaliyette bulunan medya çalışanlarının her yıl akredite olmasıyla ilgili bir konu. Zannediyorum her yıl bu akreditasyonu yapan kurumda bu akreditasyonu olan basın mensuplarının bir kısmının akreditasyonu yenilenmemiş. Dünyanın her yerinde, bugün ABD’de, Avrupa’da, Beyaz Saray’da da periyodik olarak basın mensuplarının akreditasyonları yenilenir. Bazılarının yenilenmez, bazılarının farklı şekilde. Bazılarının akreditasyonu yenilenmiş. İşte yenilenenlerin bir kısmı burada rahat rahat özgürce soru soruyorlar. Bir kısmının da yenilenmemiş. Seneye belki yenilenebilir tekrar ya da yenilenmez. Tabii ki bu kurallar kaideler hukuk içerisinde olan bir husus. Meseleye bu çerçevede bakmak lazım.”

Türkiye’de faliyet gösteren yabancı gazeteciler son dönemde basın kartlarını yenilemede sorunlar yaşıyor. Bugünkü toplantıya yeni basın kartını ‘zamanında başvurusunu tamamladığı halde’ hala alamadığı için giremeyen gazeteciler arasında Süddeutsche Zeitung, ZDF, Tagesspiegel ve ARD Radio muhabirleri de bulunuyor.