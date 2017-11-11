Bayrampaşa’daki AVM’ye bombalı saldırı hazırlığı yapan dört IŞİD’li cezaevinde

Bayrampaşa’daki bir AVM’ye bombalı saldırı hazırlığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan IŞİD üyesi dört kişi Metris Cezaevi’ne konuldu.

Alışveriş merkezinin otoparkında bulunan araçlardan 66 adet bomba çıkmıştı. IŞİD’lilerin 29 Ekim kutlamalarını hedef alacak üç aşamalı plan yaptığı öne sürülmüştü.

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Polis sorgularının ardından adliyeye gönderilen dört şüpheli, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma’ ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından tutuklandı.

Dört şüpheli, dün akşam Metris Cezaevi’ne götürüldü. Polis minibüsüyle getirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine konuldu.

Savcılığın sevk yazısında, IŞİD adına İstanbul’da büyük bir eylem hazırlığı içinde olan dört şüphelinin, 27 Ekim tarihinde Bayrampaşa’da bulunan ve İstanbul’un en büyük alışveriş merkezlerinden bir AVM’nin emanet dolabına imal ettikleri bombayı sakladığı, bir gün sonra da bu kez söz konusu AVM’ye bomba yüklü motosiklet ve araçla geldiği, ancak eylemi gerçekleştiremeden yakalandığı anlatıldı.

İddiaya göre IŞİD hücresi ilk aşamada mikrodalga fırınlarla AVM’ye soktukları bombaları uzaktan kumandayla patlatacaktı. İnsanlar panik halinde kaçarken otoparktaki otomobil ve motosikletteki bombalar da uzaktan kumandayla havaya uçurulacaktı.

IŞİD’liler son aşamada da canlı bomba yeleklerini giyerek yardım için toplanan insanların arasına dalıp bomba butonlarına basacaktı.