Bayrampaşa’da banka soydu çevredekiler peşinden koşup yakaladı

İstanbul Bayrampaşa ilçesinde bir banka şubesini soyan kişi, kaçmak isterken çevredekiler tarafından yakalandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Maskeli bir kişi özel güvenlik görevlisinin silahını aldı. Banka görevlilerini silahla tehdit eden soyguncu aldığı paraları poşete koyduktan sonra kaçmaya başladı.
Soyguncunun peşine takılan çevredekiler bir yandan da o anları cep telefonuyla kaydetti. Kaçarken silahı ve parayı atan soyguncu kısa süre içinde yakalandı. Soyguncu, onu yakalayanlar tarafından dövüldü. Olay yerine giden polis soyguncuyu gözaltına aldı.