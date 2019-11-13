Bayrampaşa’da banka soydu çevredekiler peşinden koşup yakaladı

İstanbul Bayrampaşa ilçesinde bir banka şubesini soyan kişi, kaçmak isterken çevredekiler tarafından yakalandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fotoğraf: DHA

Maskeli bir kişi özel güvenlik görevlisinin silahını aldı. Banka görevlilerini silahla tehdit eden soyguncu aldığı paraları poşete koyduktan sonra kaçmaya başladı.

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Soyguncunun peşine takılan çevredekiler bir yandan da o anları cep telefonuyla kaydetti. Kaçarken silahı ve parayı atan soyguncu kısa süre içinde yakalandı. Soyguncu, onu yakalayanlar tarafından dövüldü. Olay yerine giden polis soyguncuyu gözaltına aldı.