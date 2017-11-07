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Bayramlara katılan gazilere ‘şaklaban‘ diyen Sabah yazarı Ardıç’a soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayramlara katılan gazilere yazısında ‘şaklaban‘ diyen Sabah yazarı Engin Ardıç hakkında soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Kutup Dalgakıran

Ardıç ‘Çakma gaziler‘ başlıklı 1 Kasım’daki yazısında  gazilerin Cumhuriyet Bayramı’nda kalpak ve ay yıldızla sokağa çıkmasını eleştirirken, “Benim dedelerimden biri de büyük bir ihtimalle Viyana kuşatmasına katılmıştı, yeniçeri kılığına mı gireyim? 15 Temmuz gazileri törenlerde kılık değiştirmediler, kendilerine ‘şekil’ yapmadılar. Çünkü şaklaban değillerdir” diye yazmıştı.

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Bugün Ankara Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup gazi, Ardıç hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Hürriyet’in haberine göre, savcılık Ardıç hakkında soruşturma başlattı.

Kılıçdaroğlu: Sensin şaklaban

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında Ardıç’a çıkışmıştı: “Havuz medyasından bir köşe yazarı gazilere şaklaban diyecek kadar aklını yitirmiş. Aslında kendisi şaklaban. Sen bu kelimeyi kullanamazsın diye kapının önüne mi koyacaklar? Merak ediyorum. Bir şaklaban bir gazetede yazı yazamaz. Gazilere sahip mi çıkacaklar, yoksa geçmişte şehitlere kelle dedikleri gibi aynı tavırlarını sürdürecekler mi? Sensin şaklaban.”

Kılıçdaroğlu, Sabah yazarı Engin Ardıç’a çıkıştı: Şaklaban

 


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