Bayramın ilk günü bıçak ya da hayvan darbesiyle 5 bin 282 kişi yaralandı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nda ‘acemi kasaplar’ kendilerini yaraladı. Hastanelerin acil servisleri doldu taştı.

Fotoğraflar: DHA

Yurttaşlardan bazısı hayvanı keserken kendilerini kol ve bacaklarından yaraladı. Bazı kişiler de deri yüzme ya da etleri kesme aşamasında bıçakla yaralandı.

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Yaralanan ‘acemi kasaplar’, kendi imkanlarıyla ya da ambulanslarla hastanelerin acil servislerine gitti. İstanbul’da öğlen saatlerine kadar en az 20 kişi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde tedaviye alındı.

AA’nın aktardığına göre İstanbul’da bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralananların sayısı 1153’ü buldu. Yurt genelinde ise 5 bin 282 kişi yaralandı.