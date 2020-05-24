Bayramın ilk günü 65 yaş üstü vatandaşlara sokak izni

Corona virüsü önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bir hafta aranın ardından Ramazan Bayramı’nın birinci günü dışarı çıktı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre arife günü başlayıp bayram boyunca devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 81 ildeki vatandaşlar bayramı evlerinde geçirirken, 65 yaş ve üstü vatandaşlar bugün 14.00-20.00 saatlerinde arasında uygulanan serbestlik çerçevesinde 14.00 itibariyle dışarı çıkmaya başladı.

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Bayramın ilk günü güzel havadan yararlanan vatandaşlar, tarihi ve turistlik mekanlarıyla her mevsim milyonları ağırlayan İstanbul’un sahil, meydan ve parklarını doldurdu.

65 yaş ve üstü vatandaşların, maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu da görüldü. Dışarı çıkan vatandaşlar, arkadaşları, komşuları ve tanıdıklarıyla uzaktan da olsa bayramlaşmayı ihmal etmedi.

Kentin çeşitli noktalarında stant kuran ilçe belediyeleri ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya, lokum, şeker ve çikolata ikramında bulundu. vatandaşlar ayrıca, bol bol fotoğraf çekti.

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Yolda karşılaştıkları tanıdıklarıyla bayramlaştılar

Beşiktaş ilçesinde yaşayan vatandaşlardan bazıları sahilde yürüyüş yaparken, bazıları da sahil ve meydandaki banklarda oturarak eşsiz İstanbul manzarası eşliğinde güneş ve denizin tadını çıkardı.

Kimisi eşiyle kimisi arkadaşıyla kimisi de tek başına dışarı çıkan vatandaşlar, yolda karşılaştıkları tanıdıklarının bayramını kutladı. Beyoğlu’ndaki Çıksalın Parkı’nda bir araya gelen arkadaş grubu ise türkü söyleyerek eğlendi.

Silivri’de de 65 yal ve üstü vatandaşlar sahile akın etti. Belediye başkanı Volkan Yılmaz, vatandaşların bayramını kutlayarak bir süre sohbet etti, şeker ikramında bulundu.

Sahillere yoğun ilgi

Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye’de çok sayıda 65 yaş üstü vatandaş evlerinin yakınlarındaki parklara ve deniz kenarına gitmeyi tercih etti.

Üsküdar Meydan, Salacak ve Harem Sahili ile Kız Kulesi civarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlardan kimi cadde ve sokaklarda gezerken kimisi de parklardaki ağaçların gölgesi altında oturarak birbirleriyle sohbet etmeyi tercih etti.

Bazı vatandaşların ise açık olan fırınlardan alışveriş yaptığı gözlendi. Yürüme zorluğu yaşayan bazı yaşlıların ise yanlarında refakatçilerle dışarı çıktığı görüldü. Üsküdar Belediyesi ekipleri, çarşı meydanda kurduğu stantta sokağa çıkan yaşlılar ile bayramlaşarak kolonya, maske ve su dağıttı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar için verilen izin saat 20.00’ye kadar geçerli.